В результате урагана в Московской области погиб украинец

В результате урагана в Московской области 29 мая погиб гражданин Украины.

Об этом "Украинской правде" сообщил начальник управления консульского обеспечения Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"29 мая в результате урагана в Московской области в городе Красногорск погиб гражданин Украины", - сказал он, добавив, что тело умершего сейчас находится на медицинской экспертизе.

Как известно, в результате урагана в Москве 29 мая погибли 11 человек, около 140 пострадали.

Украинская правда