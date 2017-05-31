ОБСЄ підтвердила руйнування в Красногорівці після обстрілів

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Середа, 31 травня 2017, 09:44

Спеціальна моніторингова місія зафіксувала зруйновані будівлі у Красногорівці Донецької області після обстрілів у неділю, 28 травня.

Про це йдеться у звіті ОБСЄ, опублікованому 30 травня ввечері.

Спостерігачі прибули у місто 29 травня.

"На вул. Нахімова, 4, спостерігачі бачили свіжу вирву (діаметром 5–6 м і завглибшки 2 м) приблизно за 6 м на схід від будинку. За їхніми оцінками, вирва утворилася від розриву артилерійського снаряда, випущеного зі східного або південно-східного напрямку. На вул. Нахімова, 1, команда СММ бачила будівлю лікарні, де були розбиті вікна та пошкоджений дах із південно-східного боку. Із південно-східного боку лікарні члени патруля Місії бачили пошкоджене дерево. За їхньою оцінкою, снаряд влучив у дерево, а вікна у двох крилах будівлі лікарні вибито вибуховою хвилею. Крім того, була пошкоджена північна частина даху гаража лікарні та вибиті вікна будівлі, розташованої за 10 м на захід від гаража", - йдеться у звіті.

Окрім того, неподалік лікарні патруль зафіксував вщент зруйнований будинок. Мешканець розповів Місії, що його зруйнувало під час обстрілів зранку 28 травня.

Також спостерігачі звітують про пошкодження даху, стіни та розбиті шибки у шкільному будинку на вулиці Центральній, 15.

Як повідомлялося, внаслідок обстрілу Красногорівки в неділю, 28 травня, вісім місцевих мешканців отримали поранення та травми.

За інформацією речника штабу АТО Антона Мироновича, 29 травня між 2:00 та 3:00 ночі бойовики ОРДО обстрілювали Красногорівку Донецької області снарядами 122 та 152 міліметрів.

Теми: ОБСЄ Донбас
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