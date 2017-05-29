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Бойовики вночі обстрілювали Красногорівку зі 152-мм артилерії

Понеділок, 29 травня 2017, 11:19

Між 2:00 та 3:00 ночі бойовики ОРДО обстрілювали місто Красногорівка Донецької області снарядами 122 та 152 міліметрів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив речник штабу АТО Антон Миронович.

"Між 2 і 3 годинами ночі контрольовані Росією озброєнні злочинці впродовж півгодини обстрілювати оборонні укріплення українських воїнів під Красногорівкою з важких артилерійських систем калібру 122 й 152 мм. Понад півтора десятка смертоносних боєприпасів розірвались поблизу наших позицій. На щастя, ніхто з українських воїнів не постраждав", - повідомив Миронович.

Водночас на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій повідомляється, що зараз у Красногорівці тривають рятувальні роботи.

"Групою рятувальних робіт (верхолази) проводиться розбір залізобетонних конструкцій пошкодженої будівлі лікарні, рятувальниками здійснюється оббивка плівкою вікон та розчистка місць для подальшої роботи крану біля будівель лікарні та школи. Тривають ремонтні роботи на пошкодженому каналізаційному колекторі", - йдеться у повідомленні.

У свою чергу міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко повідомив, що для відновлення приватного сектору Красногорівки звернулися до сусідніх областей щодо надання допомоги будівельними матеріалами. 

Як повідомлялося, в неділю, 28 травня, внаслідок обстрілу Красногорівки вісім місцевих мешканців отримали поранення та травми. У штабі АТО підтвердили, що під час обстрілу Красногорівки бойовики застосували реактивну систему залпового вогню.

"Українська правда" в Threads

Теми: Донбас
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