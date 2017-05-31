Прем'єр Чорногорії підтвердив розмову з пранкерами, що видавали себе за Порошенка

698 переглядів
0
Середа, 31 травня 2017, 18:08

Прем'єр-міністр Чорногорії Душко Маркович підтвердив що спілкувався з російськими пранкерами, які вдавали себе за президента України Петра Порошенка і прем'єра Володимира Гройсмана.

Про це повідомляє чорногорська телерадіокомпанія RTCG.

За його словами, ця розмова лише підтвердила, що його уряду нічого приховувати і він не має таємного порядку денного.

Разом з тим Маркович повідомив, що деякі з його відповідей під час розмови були викривлені. Зокрема йдеться про переслідування лідерів опозиційного Демократичного фронту, який виступає проти членства країни в НАТО.

"Я не переслуховував сказане, оскільки знаю, що говорив. Те, що пишуть про це у соцмережах неправда. Я не говорив, що очікую на підтвердження обвинувального висновку. Я лише висловив сподівання на законні дії, які щодо них очікую" - сказав прем’єр Чорногорії.

Нагадаємо, російські пранкери Лексус і Вован заявили, що розіграли прем’єра Чорногорії Душко Марковича від імені президента України Петра Порошенка. Аналогічну розмову з Душко Марковичем було проведено пранкерами і від імені прем'єра України Володимира Гройсмана.

Пранкерам Лексусу і Вовану раніше вдалося розіграти безліч політиків, культурних діячів та інших відомих людей. Українські високопосадовці також неодноразово фігурували у їхніх розіграшах.

Європейська правда

Теми: Чорногорія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
РФ заборонила в'їзд прем'єру Чорногорії і 70 чиновникам – ЗМІ 31 травня 2017, 12:06
Чорногорія готує ноту протесту Росії 29 травня 2017, 14:13
Парламент Чорногорії ратифікував вступ країни до НАТО 28 квітня 2017, 17:33
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Стець подав у відставку
Стрілянина на Вінниччині: 6 людей поранено, 42 - затримано
Міноборони призиватиме по кілька десятків офіцерів з області
На Вінниччині невідомі влаштували стрілянину, є поранений
Усі новини
Час молодих

Історії двох наймолодших голів українських сіл

Інтерв'ю

Організатор "Антипогромного концерту": Це була акція проти жлобства