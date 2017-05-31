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Прем'єр Чорногорії підтвердив розмову з пранкерами, що видавали себе за Порошенка

Середа, 31 травня 2017, 18:08

Прем'єр-міністр Чорногорії Душко Маркович підтвердив що спілкувався з російськими пранкерами, які вдавали себе за президента України Петра Порошенка і прем'єра Володимира Гройсмана.

Про це повідомляє чорногорська телерадіокомпанія RTCG.

За його словами, ця розмова лише підтвердила, що його уряду нічого приховувати і він не має таємного порядку денного.

Разом з тим Маркович повідомив, що деякі з його відповідей під час розмови були викривлені. Зокрема йдеться про переслідування лідерів опозиційного Демократичного фронту, який виступає проти членства країни в НАТО.

"Я не переслуховував сказане, оскільки знаю, що говорив. Те, що пишуть про це у соцмережах неправда. Я не говорив, що очікую на підтвердження обвинувального висновку. Я лише висловив сподівання на законні дії, які щодо них очікую" - сказав прем’єр Чорногорії.

Нагадаємо, російські пранкери Лексус і Вован заявили, що розіграли прем’єра Чорногорії Душко Марковича від імені президента України Петра Порошенка. Аналогічну розмову з Душко Марковичем було проведено пранкерами і від імені прем'єра України Володимира Гройсмана.

Пранкерам Лексусу і Вовану раніше вдалося розіграти безліч політиків, культурних діячів та інших відомих людей. Українські високопосадовці також неодноразово фігурували у їхніх розіграшах.

Європейська правда

Теми: Чорногорія
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