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Премьер Черногории подтвердил общение с пранкерами, выдававшими себя за Порошенко

Среда, 31 мая 2017, 18:08

Премьер-министр Черногории Душко Маркович подтвердил, что общался с российскими пранкерами, которые выдавали себя за президента Украины Петра Порошенко и премьера Владимира Гройсмана.

Об этом сообщает черногорская телерадиокомпания RTCG.

По его словам, этот разговор лишь подтвердил, что его правительству нечего скрывать и он не имеет тайной повестки дня.

Вместе с тем Маркович сообщил, что некоторые из его ответов во время беседы были искажены. В частности речь идет о преследовании лидеров оппозиционного Демократического фронта, который выступает против членства страны в НАТО.

"Я не переслушивал сказанное, поскольку знаю, что говорил. То, что пишут об этом в соцсетях неправда. Я не говорил, что жду подтверждения обвинительного заключения. Я лишь выразил надежду на законные действия, которые по ним ожидаю ", - сказал премьер Черногории.

Напомним, российские пранкеры Лексус и Вован заявили, что разыграли премьера Черногории Душко Марковича от имени президента Украины Петра Порошенко. Аналогичныйразговор с Душко Марковичем было проведено пранкерами и от имени премьера Украины Владимира Гройсмана.

Пранкерам Лексусу и Вовану ранее удалось разыграть множество политиков, деятелей культуры и других известных людей. Украинские чиновники также неоднократно фигурировали в их розыгрышах.

Европейская правда

Темы: Черногория
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