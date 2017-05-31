Маселко обурений, що суд виніс по ньому рішення перед голосуванням по РГК

Адвокат та активіст Роман Маселко обурений тим фактом, що Окружний адмінсуд Києва напередодні голосування за новий склад Ради громадського контролю визнав незаконним його обрання до РКГ у 2016 році.

Про це він написав на своїй сторінці в facebook.

Маселко, який балотується до нового складу РКГ, вважає невипадковим той факт, що таке рішення було винесено саме напередодні голосування. Як відомо, голосування за новий склад РГК стартувало у середу, 31 травня, і триватиме до 21:00.

Згідно із повідомленням на сайті Окружного адмісуду Києва, суд визнав незаконним обрання Маселка 2 червня 2016 року. "Матеріалами справи підтверджено, що відповідач (НАБУ – ред.), не маючи на це повноважень, організував проведення конкурсу, самостійно замовив та використав програму "Система рейтингового Інтернет-голосування" для проведення рейтингового Інтернет-голосування", - йдеться у повідомленні.

"Тобто НАБУ не мало права організовувати вибори. А ще начебто моїх документів не було на сайті. І НАБУ не переконалось, що лише громадяни України голосували за мене", - пише Маселко в facebook.

Він припускає можливість обшуків у нього вдома. "Та я, особливо небезпечний злочинець, треба зробити порядок дома, обшуки уже не за горами", - пише з іронією Маселко.

Маселко закликає взяти участь в обранні нових членів РГК.

На сайті НАБУ до 21.00 триває інтернет-голосування за кандидатів до Ради громадського контролю при НАБУ у 2017 році.

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Українська правда