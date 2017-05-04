США вдруге за тиждень запустили балістичну ракету

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Четвер, 4 травня 2017, 06:53

США 3 травня вдруге за тиждень запустили балістичну ракету далекої дії.

Про це повідомляє Fox News з посиланням на американських військових.

Ракета Minuteman III була запущена з військово-повітряної бази Ванденберг в штаті Каліфорнія. Вона пролетіла понад 4000 миль (6437 км) і впала в Тихому океані біля Маршаллових островів.

Запуск відбувся буквально через кілька днів після того, як Північна Корея зробила спробу чергового випробування ракети, але воно пройшло невдало.

При цьому військові США стверджують, що запуск Minuteman III був запланований давно і не пов'язаний з діями КНДР.

За словами прес-аташе ВВС США, пуски ракет заплановані на 3-5 років вперед і може знадобитися рік, щоб розпланувати і здійснити кожен запуск. Вона додала, що зазвичай планується чотири запуски ракет на рік.

26 квітня США успішно випробували міжконтинентальну балістичну ракету. Вона пролетіла 4200 миль на захід до полігону на Маршаллових островах.

Теми: США
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