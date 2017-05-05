Російські ЗМІ брешуть про збільшення потоку до Криму – Слободян

Потік людей і машин, які прямували з материкової частини України в анексований Росією Крим, перед травневими святами не зріс.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян у Facebook

"Російські ЗМІ окупованого Криму активно намагаються створити картинку "вдалого" початку туристичного сезону та заявляють про збільшення на травневі свята пасажиро-транспортного потоку із материкової України. Нібито лише через КПВВ "Чонгар" до Криму прослідувало понад 18,5 тисяч осіб. Але статистика говорить зовсім про інше", – написав він.

За даними українських прикордонників, з 29 квітня по 3 травня тенденції на збільшення пасажиро-транспортного потоку через контрольний пункт в’їзду/виїзду "Чонгар" не було.

"До прикладу, якщо протягом 5 робочих днів (з 24-го до 28 квітня) адмінмежу у напрямку окупованого півострову у цьому КПВВ перетнуло 11,7 тисяч осіб та 2,4 тисяч транспортних засобів, то за 5 вихідних днів (з 29 квітня до 3 травня) прикордонники до анексованого Криму встановленим порядком оформили 9,7 тисяч осіб та 1,5 тисячі транспортних засобів", – зазначив Слободян.

"У порівнянні з минулорічним періодом травневих свят, пасажиропотік лише через контрольний пункт "Чонгар" у напрямку анексованого півострова у 2017 році знизився на 60% та транспортний – на 62 %", – стверджує він.

За словами Слободяна, "перед другою частиною травневих свят тенденція така ж сама".

"Якщо за минулу добу (4 травня) адмінмежу до окупованого півострову через усі КПВВ перетнуло понад 3 200 осіб та 520 транспортних засобів то за добу 4травня 2016 року до Криму прослідувало майже 3 700 осіб та 660 транспортних засобів", – додав він.

29 квітня повідомлялося, що на контрольних пунктах в'їзду-виїзду до Криму "Чонгар" та "Чаплинка" з боку материкової України утворилися черги з майже 200 авто через те, що представники окупаційної влади Криму повільно оформлювали транспортні засоби.