Геращенко: Єльченку буде що розповісти в РБ ООН про сексуальне насильство

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Неділя, 7 травня 2017, 20:19

15 травня в Раді Безпеки ООН відбудуться відкриті дебати на тему "Сексуальне насильство як тактика війни і тероризму", в яких візьме участь український посол Володимир Єльченко.

Про це написала перший віце-спікер Ірина Геращенко на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, Єльченку "буде що сказати на цю страшну тему".

Вона назвала кричущим факт сексуального домагання з боку бойовика ОРДО по відношенню до представниці СММ ОБСЄ, про яке нещодавно повідомили в місії.

"Страшно уявити, що твориться на окупованих територіях по відношенню до цивільного населення і як там себе поводять озброєні нелюди по відношенню до жінок. Саме тому ми так добиваємося допуску на окуповані території міжнародних моніторингових місій з прав людини і так наполегливо запрошуємо відвідати Україну спецпредставників Генсека ООН з питань захисту прав жінок і дітей, а також з питань сексуального насильства в умовах конфлікту", - зазначила Геращенко.

Вона додала, що так само жорстко засуджує виявлені факти сексуального насильства з боку представників українських силових структур.

"Цьому немає виправдання, і ці люди, якими б героями вони не були до здійснення злочину, мають нести повну відповідальність за свої злочини (тут пригадуються деякі депутати від "Самопомочі", які вривалися в суди і захищали відвертих ґвалтівників і насильників, тільки тому, що ті колись служили в батальйоні)", - додала перший віце-прем'єр.

"В цьому контексті ще важливішою і актуальнішою є ратифікація Стамбульської конвенції, і ми робитимемо все для її прийняття вже цієї парламентської сесії", - зазначила Геращенко.

Як повідомлялося, в СММ ОБСЄ заявили, що днями в ОРДО член патруля СММ жіночої статі зазнала сексуальних домагань з боку чоловіка, озброєного автоматом (АК-47), який погрожував, що не дозволить патрулю місії рухатися в східному напрямку з Петрівського до Роздольного, доки його вимоги не будуть задоволені.

Теми: Геращенко ООН ОБСЄ
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Коментарі — 1
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IP: 85.143.219.---spitfire07.05.2017 20:55
люди, якими б героями вони не були до здійснення злочину, мають нести повну відповідальність за свої злочини
а люди, які заради власного збагачення і утримання влади тривалий час (два президентські терміни) послаблювали українську державу, роздмухуючи сварку між різними верствами суспільства, пхаючи у наступники рецидивіста, перетворюючи армію на збіговисько безхатьків, а МВС та СБУ - на легалізовані банди?

чому, власне, Порошенко прихистив ватажка банди Кучму?
чому той досі не засуджений за безліч злочинів проти держави?

ось чудовий приклад: злочинна бездіяльність і самоусунення від виконання обов'язків Рудого Таргана під час подій на косі Тузла
19:40 youtube .com /watch ?v=3uI5qr9IiX8
тоді він, схоже, після тривалого тринькання на гитарі запив на два тижні, і прокинувся, коли анексія майже відбулась.
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