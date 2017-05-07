ДФС остаточно запрацювала, зранку Авдіївка буде з водою

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Неділя, 7 травня 2017, 20:46

Донецька фільтрувальна станція остаточно запрацювала, населення Авдіївки зможе отримати воду в штатному режимі в понеділок зранку.

Про це повідомив голова військово-цивільної адміністрації Авдіївки Павло Малихін у Facebook.

"Півгодини тому остаточно запрацювала ДФС! Вода прямує в бік Авдіївки. Очікуємо на її прибуття сьогодні увечері, після чого почнемо наповнення резервуару чистої води. Близько з 5-ї ранку населення міста зможе отримувати воду в штатному режимі", - зазначив він.

Як повідомлялося, 2 травня Авдіївку та Донецьку фільтрувальну станцію знову було знеструмлено

Раніше у МінТОТ заявили, що електропостачання Авдіївки планується відновити 9 травня  по новій лінії ЛЕП, яку запустять у роботу у вівторок. 

6 травня електропостачання Донецької фільтрувальної станції було відновлено.

Теми: Авдіївка
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