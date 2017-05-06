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Електрику до Авдіївки постачатимуть по новій ЛЕП

Субота, 6 травня 2017, 15:07
Електрику до Авдіївки постачатимуть по новій ЛЕП

Електропостачання Авдіївки планується відновити 9 травня. 

Про це йдеться у повідомленні Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.

За даними МінТОТ, електропостачання планується здійснювати по новій лінії ЛЕП, яку запустять у роботу у вівторок. 

"Енергетики працюють над відновленням електропостачання на ДФС", - зазначили у відомстві. 

Як відомо, 2 травня Авдіївку та Донецьку фільтрувальну станцію знову було знеструмлено. Причина знеструмлення не повідомлялася, однак раніше Авдіївка та ДФС неодноразово залишалися без електроенергії через обстріли з боку бойовиків. 

4 травня СЦКК дав гарантії припинення вогню на 5-7 травня, у п'ятницю ремонтники намагалися відновити електропостачання Донецької фільтрувальної станції.

Українська правда 

Теми: Авдіївка
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