Трамп привітав Макрона з "великою перемогою"

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Неділя, 7 травня 2017, 22:58

Президент США Дональд Трамп привітав кандидата у президенти Франції Еммануеля Макрона з "великою перемогою" на виборах.

Привітання Трамп розмістив у своєму Твіттері.

"Вітаю Еммануеля Макрона з його великою перемогю сьогодні як наступного президента Франції. Я з нетерпінням очікую можливості працювати з ним", - заявив Трамп. 

Як відомо, за даними екзит-полів, лідер руху "Вперед!" Емануель Макрон перемогу здобув на виборах президента Франції

На початку лютого після нападу на військовий патруль біля Лувру Трамп заявив, що спроба теракту повинна стати пересторогою для Сполучених Штатів.

"Франція знову на межі. Америка, розбирайся в ситуації!", - заявив тоді Трамп. 

Після інавгурації новий президент США вітав рішення Великої Британії вийти з ЄС, згодом видав указ, який передбачив заборону на прийом сирійських біженців у США.  Також Трамп призупинив надання віз громадянам кількох переважно мусульманських країн. 

У свою чергу діючий президент Франції Франсуа Олланд заявив, що  нова американська адміністрація "кидає виклики", які стосуються правил торгівлі і того, що позицією Європи для вирішення конфліктів у світі. 

Франсуа Олланд  та Ангела Меркель заявляли, що Франція і Німеччина несуть особливу відповідальність за долю Європейського проекту і повинні протидіяти популізму та екстремізму.

"Ми повинні вести діалог з Дональдом Трампом, тому що американці обрали його своїм президентом, але ми повинні це робити, враховуючи європейські переконання, і на благо наших власних інтересів та цінностей", - заявляв Олланд.

Теми: Трамп Франція вибори
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