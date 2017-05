Трамп привітав Макрона з "великою перемогою"

Президент США Дональд Трамп привітав кандидата у президенти Франції Еммануеля Макрона з "великою перемогою" на виборах.

Привітання Трамп розмістив у своєму Твіттері.

"Вітаю Еммануеля Макрона з його великою перемогю сьогодні як наступного президента Франції. Я з нетерпінням очікую можливості працювати з ним", - заявив Трамп.

Congratulations to Emmanuel Macron on his big win today as the next President of France. I look very much forward to working with him!