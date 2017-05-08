Авдіївка нарешті повноцінно отримує воду

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Понеділок, 8 травня 2017, 08:35

Водопостачання міста Авдіївка здійснюється в штатному режимі.

Про це повідомили в понеділок зранку в Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 7 год. 8 травня роботу Донецької фільтрувальної станції відновлено. Водопостачання до м. Авдіївка здійснюється в штатному режимі", - зазначили в ДСНС.

У неділю голова військово-цивільної адміністрації Авдіївки Павло Малихін повідомив, що Донецька фільтрувальна станція остаточно запрацювала. Він спрогнозував, що жителі Авдіївки зможуть отримувати воду в штатному режимі близько 5-ї ранку понеділка.

Як повідомлялося, 2 травня Авдіївку та Донецьку фільтрувальну станцію було знеструмлено

У МінТОТ заявили, що електропостачання Авдіївки планується відновити 9 травня  по новій лінії ЛЕП, яку запустять у роботу у вівторок.

Українська правда

Теми: Авдіївка
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IP: 5.58.29.---правда08.05.2017 09:02
Про це урочисто повідомив, тимчасово, безробітний Сізіф!
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