"Безсмертний полк" дійшов до Вічного вогню в Києві, перепалки не вщухають

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Вівторок, 9 травня 2017, 12:41

Марш "Безсмертний полк" у центрі Києва завершився покладанням квітів до монумента Вічного вогню в парку Слави.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", колона прибула до монумента близько 11:30.

Угорі над Вічним вогнем кілька десятків представників націоналістичних організацій розгорнули великий прапор України й співали національний гімн України.

Учасники маршу мовчки по черзі поклали гвоздики до монумента. У відповідь націоналісти скандували: "Ганьба!".

У натовпі періодично виникають словесні перепалки, але швидко затихають.

Як повідомляє кореспондент каналу "112 Україна" станом на 12:30, тривають перепалки між "ОУНівцями" й правоохоронцями, є затримані. Жінка кинула пляшку в правоохоронців, силовиків поливають активістів водою.

Інший кореспондент "112-го" повідомив, що близько 12:20 у парку Слави відбулися сутички.  

Раніше поліція повідомила, що з офісу ОУН у натовп кинули шашку та кульки з фарбою, також кидали яйця, картоплю і палиці. Відкрито провадження за статтею про хуліганство.

Як відомо, центр Києва 9 травня охороняє велика кількість правоохоронців.

Небо над парком Слави патрулює поліцейський вертоліт.

Теми: Київ акції
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Коментарі — 2
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IP: 37.140.189.---kerubino09.05.2017 13:46
Совок не так просто видалити ,хіба через пару поколінь .
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IP: 157.158.16.---Bratiichuk09.05.2017 13:18
Всі добре розуміють, що це кацапська провокація, то навіщо це все дозволили? Можна було б як варіант запропонувати щось замість того шабаша прихильників (явних і не зовсім) російського ублюдочного миру. А то получається, що нам зібралися срати на голову, ми кажемо, що це провокація і підставляємо голову. Просто якби в нас був ПРЕЗИДЕНТ а не шоколадна, пропутінська, проОРЛДОвська барига, то такого не було б.
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