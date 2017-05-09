У поліції підбили підсумки 9 травня: адмінпротоколи, провадження, травмовані

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Вівторок, 9 травня 2017, 19:24

9 травня в Україні під час урочистих заходів до Дня Перемоги до відділків поліції доправлено близько 80 осіб, від 4 осіб у Дніпрі надійшли повідомлення про тілесні ушкодження, 8 поліцейських отримали травми. 

Як повідомив УП речник Нацполіції Ярослав Тракало, загалом на території країни відбулося 1,7 тис масових заходів, участь в яких взяи 600 тис. громадян.

Публічну безпеку під час масових заходів забезпечували 30 тис. правоохоронців та 1700 військовослужбовців.

Наймасовіші заходи відбулися у Дніпропетровській, Харківській областях та у Києві.

Станом на 18:00 до відділків поліції запрошено близько 80 осіб.

"У Києві затримано 1 особу, вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 345 - погроза або насильство щодо працівника поліції. На 19 осіб складено адмінпротоколи за ст. 173 (дрібне хуліганство), з 11 - проведено профілактичну бесіду, у райвідділках вони не перебувають", - повідомив Тракало.

В Одесі складено 1 адмінпротокол про хуліганство, внесено до ЄРДР дані по 4 кримінальних провадженнях за ст.436.1 (Виготовлення, поширення комуністичної символіки та пропаганда тоталітарних режимів).

Також в Одесі відкрито 1 кримінальне провадження - у Хаджибейському районі, ще три - у Роздільнянському (2) та Біляєвському районах області.

Окрім того затримані є Полтаві (2 особи), Чернігові (2), Хмельницькому (1) та Херсоні (1).

За даними поліції, під час масових заходів зазнали травм 8 поліцейських: 6 у Дніпрі, по однму у Києві та Запоріжжі.

"До поліції також надійшло повідомлення про отримання тілесних ушкоджень від 4 учасників заходу у Дніпрі", - додав Тракало.

У свою чергу директор департаменту з комунікацій МВС Артем Шевченко повідомив ввечері 9 травня, що під час зіткнень були травмовані 8 правоохоронців і близько 15 учасників акцій.

"Зараз у різних відділеннях поліції тривають процесуальні дії, коли вони завершаться, ми зможемо сказати, які процесуальні рішення було ухвалено", - повідомив він, пише Інтерфакс-Україна.

Він нагадав, що за фактом подій у Києві на вул. Мазепи зареєстровано 2 кримінальних провадження за статтею про хуліганство, скоєне групою осіб, і за надання опору співробітникам поліції.

Шевченко наголосив, що заходи поліції по вул. Мазепи не були  штурмом, а "застосуванням заходів поліцейського реагування під час проведення слідчих дій". За його словами, відомостей про постраждалих чи серйозні травми в результаті інциденту  до МВС не надходило.

Також Шевченко додав, що у Дніпрі ситуацію спровокувало використання політичної символіки, що згідно із законом не заборонено, але є провокативним за суті.

Говорячи про стан постраждалих в ході зіткнень у Дніпрі, Шевченко повідомив, що їм надається медична допомога і їхньому життю нічого не загрожує.

За його словами, в цілому правоохоронці впоралися із забезпеченням правопорядку, також вдалося звести до мінімуму використання забороненої символіки на акціях 9 травня.

"На жаль, не вдалося обійтися без порушень громадського порядку та без зіткнень, які мали місце у Києві, Дніпрі, Одесі, Запоріжжі", - додав Шевченко. 

 Українська правда

Теми: 9 травня поліція
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