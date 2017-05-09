У поліції підбили підсумки 9 травня: адмінпротоколи, провадження, травмовані
9 травня в Україні під час урочистих заходів до Дня Перемоги до відділків поліції доправлено близько 80 осіб, від 4 осіб у Дніпрі надійшли повідомлення про тілесні ушкодження, 8 поліцейських отримали травми.
Як повідомив УП речник Нацполіції Ярослав Тракало, загалом на території країни відбулося 1,7 тис масових заходів, участь в яких взяи 600 тис. громадян.
Публічну безпеку під час масових заходів забезпечували 30 тис. правоохоронців та 1700 військовослужбовців.
Наймасовіші заходи відбулися у Дніпропетровській, Харківській областях та у Києві.
Станом на 18:00 до відділків поліції запрошено близько 80 осіб.
"У Києві затримано 1 особу, вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 345 - погроза або насильство щодо працівника поліції. На 19 осіб складено адмінпротоколи за ст. 173 (дрібне хуліганство), з 11 - проведено профілактичну бесіду, у райвідділках вони не перебувають", - повідомив Тракало.
В Одесі складено 1 адмінпротокол про хуліганство, внесено до ЄРДР дані по 4 кримінальних провадженнях за ст.436.1 (Виготовлення, поширення комуністичної символіки та пропаганда тоталітарних режимів).
Також в Одесі відкрито 1 кримінальне провадження - у Хаджибейському районі, ще три - у Роздільнянському (2) та Біляєвському районах області.
Окрім того затримані є Полтаві (2 особи), Чернігові (2), Хмельницькому (1) та Херсоні (1).
За даними поліції, під час масових заходів зазнали травм 8 поліцейських: 6 у Дніпрі, по однму у Києві та Запоріжжі.
"До поліції також надійшло повідомлення про отримання тілесних ушкоджень від 4 учасників заходу у Дніпрі", - додав Тракало.
У свою чергу директор департаменту з комунікацій МВС Артем Шевченко повідомив ввечері 9 травня, що під час зіткнень були травмовані 8 правоохоронців і близько 15 учасників акцій.
"Зараз у різних відділеннях поліції тривають процесуальні дії, коли вони завершаться, ми зможемо сказати, які процесуальні рішення було ухвалено", - повідомив він, пише Інтерфакс-Україна.
Він нагадав, що за фактом подій у Києві на вул. Мазепи зареєстровано 2 кримінальних провадження за статтею про хуліганство, скоєне групою осіб, і за надання опору співробітникам поліції.
Шевченко наголосив, що заходи поліції по вул. Мазепи не були штурмом, а "застосуванням заходів поліцейського реагування під час проведення слідчих дій". За його словами, відомостей про постраждалих чи серйозні травми в результаті інциденту до МВС не надходило.
Також Шевченко додав, що у Дніпрі ситуацію спровокувало використання політичної символіки, що згідно із законом не заборонено, але є провокативним за суті.
Говорячи про стан постраждалих в ході зіткнень у Дніпрі, Шевченко повідомив, що їм надається медична допомога і їхньому життю нічого не загрожує.
За його словами, в цілому правоохоронці впоралися із забезпеченням правопорядку, також вдалося звести до мінімуму використання забороненої символіки на акціях 9 травня.
"На жаль, не вдалося обійтися без порушень громадського порядку та без зіткнень, які мали місце у Києві, Дніпрі, Одесі, Запоріжжі", - додав Шевченко.
Українська правда
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