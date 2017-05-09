З 10 травня функції голови НБУ виконуватиме заступник Гонтаревої - Луценко

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Вівторок, 9 травня 2017, 20:40

З 10 травня виконувати обов'язки голови Нацбанку буде перший заступник голови НБУ Яків Смолій.

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявила заступник голови фракції "Блок Петра Порошенка" у Верховній Раді, представник президента у парламенті Ірина Луценко. 

"На сьогодні, якщо Валерія Гонтарева йде у відпустку (а вона за місяць оголосила про те, що має намір подати у відставку 10 травня), я думаю, що виконувати обов'язки й зараз тримати Нацбанк у своїх руках буде її перший заступник Яків Смолій", - зазначила Луценко. 

Також вона зазначила, що "якщо виникне така необхідність, Гонтарева прийде (до Верховної Ради) і буде звітувати". 

"Вона нікуди не тікала на другий день (після оголошення про намір піти у відставку). Чи збирається вона прийти в парламент? Збирається. На всі запрошення парламентарів вона приходила і звітувала", - заявила Луценко. 

З її слів, перерва у роботі парламенту протягом місяця призвела до того, що Порошенко не зміг провести політичні консультації щодо кандидатури на посаду голови НБУ, і глава держави визначиться з кандидатурою після консультацій із Радою.

Як відомо, 10 квітня Валерія Гонтарева повідомила, що йде у відставку з посади голови НБУ з 10 травня. За словами Гонтаревої, вона написала заяву про відставку і парламент може проголосувати за її відставку раніше. 

Гонтарева наголосила, що ніяких змін в плані правління найближчим часом не відбудеться.

Також Гонтарева зазначила, що запропонувала президенту кілька кандидатур, але не уточнила, кого саме.

Теми: НБУ Гонтарева БПП
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