Глава СБУ: Під час обшуків у "Яндекса" знайшли багато цікавого

Під час обшуків в офісах компанії "Яндекс" було знайдено багато цікавого, пов'язаного з Росією.



Про це в коментарі телеканалу "112 Україна" заявив 1 червня глава СБУ Василь Грицак.



"Я не маю права розголошувати дані. Але ми там знайшли багато чого цікавого, і повірте, це цікаве пов'язане з Росією", – підкреслив глава СБУ.



Що стосується блокування російських соцмереж і ресурсів, Грицак зазначив, що поки рано говорити про результати.



"Думаю, говорити рано, оскільки свідомі громадяни розуміють і не користуються російськими мережами та навіть не тому, що російські спецслужби збирають про них дані. Давайте скажемо так: у результаті цих дій навіть російська економіка страждає, російський бізнес зазнав значних збитків", – вважає глава СБУ.

Як повідомлялося, у понеділок, 29 травня, СБУ проводила обшуки в київському та одеському офісах "Яндекс Україна" у кримінальному провадженні за статтею "Державна зрада".

В СБУ заявили, що керівництво компанії незаконно збирало і передавало в Росію персональні дані українських громадян.

Компанія "Яндекс" відкинула звинувачення Служби безпеки України.

Як відомо, 16 травня 2017 року президент Петро Порошенко підписав указ, яким ввів в дію рішення РНБО про оновлення списку санкцій проти низки російських компаній, серед яких "Аерофлот", соцмережі "Вконтакте" і "Одноклассники", компанія "Яндекс" тощо.

Більше про нові санкції читайте тут: Новий фронт або шлях до цензури: навіщо Порошенко блокує російські соцмережі

Президент Порошенко заявив, що санкції щодо Росії, зокрема їх останнє розширення, можуть бути переглянуті після виходу російських військ з території України.