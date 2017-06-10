Конгрес попросив у Білого дому записи розмов Трампа з Комі

Сенат просить колишнього директора ФБР Джеймса Комі передати записи приватних розмов з президентом США Дональдом Трампом, такий самий запит отримав і Білий дім, йдеться, в тому числі, і про аудіозаписи.

Про це повідомляє CNN.

Лідери комітету Сенату, що здійснює розслідування щодо втручання Росії у вибори, республіканець Майкл Конауей і демократ Адам Шифф надіслали запити безпосередньо Комі на передачу копій його записів. Вони також надіслали окремий запит раднику Трампа Дону Мак-Гану щодо будь-яких записів їх зустрічей.

Записи, в тому числі аудіо, якщо вони існують, мають бути передані до 23 червня.

В ході свідчень у Сенаті під присягою 8 червня Комі неодноразово називав Трампа брехуном. У свою чергу Трамп назвав брехуном Комі. На питання, чи має він аудіозаписи, про які писав у твіттері після того, як звільнив Комі, Трамп сказав, що дасть відповідь найближчим часом.

Сам Комі під час свідчень в четвер висловив надію, що такі записи існують.