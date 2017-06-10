Конгрес попросив у Білого дому записи розмов Трампа з Комі

49 переглядів
0
Субота, 10 червня 2017, 02:37

Сенат просить колишнього директора ФБР Джеймса Комі передати записи приватних розмов з президентом США Дональдом Трампом, такий самий запит отримав і Білий дім, йдеться, в тому числі, і про аудіозаписи.

Про це повідомляє CNN.

Лідери комітету Сенату, що здійснює розслідування щодо втручання Росії у вибори, республіканець Майкл Конауей і демократ Адам Шифф надіслали запити безпосередньо Комі на передачу копій його записів. Вони також надіслали окремий запит  раднику  Трампа Дону Мак-Гану щодо будь-яких записів їх зустрічей.

Записи, в тому числі аудіо, якщо вони існують, мають бути передані до 23 червня.

В ході свідчень у Сенаті під присягою 8 червня Комі неодноразово називав Трампа брехуном. У свою чергу Трамп назвав брехуном Комі. На питання, чи має він аудіозаписи, про які писав у твіттері після того, як звільнив Комі, Трамп сказав, що дасть відповідь найближчим часом.

Сам Комі під час свідчень в четвер висловив надію, що такі записи існують.

Теми: Трамп США Росія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Трамп назвав свідчення Комі брехнею і готовий свідчити під присягою 10 червня 2017, 01:45
Трамп вперше висловив підтримку статті про колективну оборону НАТО 10 червня 2017, 00:36
Адвокат Трампа прокоментував виступ Комі 9 червня 2017, 02:56
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Чиновницю, яку зловили на хабарі у $5 млн, посадили під арешт
СБУ заборонила німецькому політику Віммеру в'їзд до України
Країни-члени ЄС відкриватимуть безвіз поетапно протягом ночі 11 червня
Бойовики на 7 автомобілях не пустили патруль ОБСЄ
Усі новини
Афіша на 9-11 червня

Класика в саду, DJ-марафон, відкриття сезону на пляжі, день Франкофонії...

Фото

Гостиний двір розсипається на очах