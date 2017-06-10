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Конгресс попросил у Белого дома записи разговоров Трампа и Коми

Суббота, 10 июня 2017, 02:37

Сенат просит бывшего директора ФБР Джеймса Коми передать записи частных бесед с президентом США Дональдом Трампом, такой же запрос получил и Белый дом, речь идет, в том числе, и об аудиозаписях.

Об этом сообщает CNN.

Лидеры комитета Сената, который осуществляет расследование относительно вмешательства России в выборы, республиканец Майкл Конауэй и демократ Адам Шифф направили запросы непосредственно Коми на передачу копий его записей. Они также прислали отдельный запрос советнику Трампа Дону Мак-Гану касательно любых записей их встреч.

Записи, в том числе аудио, если они существуют, должны быть переданы до 23 июня.

В ходе показаний в Сенате под присягой 8 июня Коми неоднократно называл Трампа лжецом. В свою очередь Трамп назвал лжецом Коми. На вопрос, имеет ли он аудиозаписи, о которых писал в твиттере после того, как уволил Коми, Трамп сказал, что даст ответ в ближайшее время.

Сам Коми во время показаний в четверг выразил надежду, что такие записи существуют.

Темы: ТрампСШАРосcия
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