У Великій Британії підведені остаточні підсумки виборів

На британських дострокових парламентських виборах підраховані результати в останньому окрузі - лондонському Кенсінгтоні.

Про це пише DW.com.

У Кенсінгтоні розрив між Консервативною та Лейбористською партіями був настільки малий, що потрібно було декілька разів перерахувати голоси. В результаті консерватори перемогли з перевагою в 20 голосів, суттєво здавши свої позиції.

На останніх парламентських виборах перевага консерваторів в Кенсінгтоні становила 7000 голосів.

Таким чином були підведені остаточні підсумки голосування. Консерватори отримують 318 місць в Палаті громад, лейбористи - 262.

Третьою стала Шотландська національна партія, в новому парламенті у неї буде 35 депутатів. Шотландські націоналісти втратили третину депутатських місць.

Партія ліберальних демократів отримає 12 місць (+4) в парламенті, Північноірландська Демократична юніоністська партія - 10 місць (+2), ірландська партія Шинн Фейн - 7 місць (+3), Партія Уельсу (Plaid Cymru) - 4 місця (+1) партія Зелених - 1 місце.

Консерватори не матимуть абсолютної більшості у парламенті і не можуть одноосібно формувати уряд. Мей повідомила, що консерватори домовилися про коаліцію з Демократичною юніоністською партією Північної Ірландії (DUP).