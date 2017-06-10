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В Великобритании подведены окончательные итоги выборов - СМИ

Суббота, 10 июня 2017, 03:09

На британских досрочных парламентских выборах подсчитаны результаты в последнем округе - лондонском Кенсингтоне.

Об этом пишет DW.com.

В Кенсингтоне разрыв между Консервативной и Лейбористской партиями был настолько мал, что потребовалось несколько раз пересчитать голоса. В итоге консерваторы победили с преимуществом в 20 голосов, существенно сдав свои позиции.

На последних парламентских выборах перевес консерваторов в Кенсингтоне составлял 7000 голосов.

Таким образом были подведены окончательные итоги голосования. Консерваторы получают 318 мест в Палате общин, лейбористы - 262.

Третьей стала Шотландская национальная партия, в новом парламенте у нее будет 35 депутатов. Шотландские националисты потеряли треть депутатских мест.

Партия либеральных демократов получит 12 мест (+4) в парламенте, североирландская Демократическая юнионистская партия - 10 мест (+2), ирландская партия Шинн Фейн - 7 мест (+3), Партия Уэльса (Plaid Cymru) - 4 места (+1) Партия Зеленых - 1 место.

Консерваторы потеряли абсолютное большинство в парламенте и не могут единолично формировать правительство. Мэй сообщила, что консерваторы договорились о коалиции с Демократической юнионистской партией Северной Ирландии (DUP).

Темы: Великобритания
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