Курсантів військового інституту КНУ ім. Шевченка теж зганяють на масовку

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Субота, 10 червня 2017, 19:47

Курсантів військового інституту КНУ імені Шевченка змусили брати участь у заході "Безвіз", що проходить у суботу ввечері на Європейській площі в Києві.

Про це повідомив "Українській правді" один з курсантів.

За його словами, розпорядження про це дав начальник інституту, колишній начальник Департаменту військової освіти і науки Міноборони генерал-майор Ігор Толок.

"Через своїх помічників, заступників, зокрема полковника Приліпка Олександра Федоровича він сказав, щоб усі курсанти йшли на цей мітинг, але в цивільній формі одягу", - розповів курсант.

За його словами, на заході також присутні офіцери.

"Я спілкувався зі студентами КНУ з фізично-математичного факультету. Вони сказали, що ця масовка оплачувалася – 300 грн на людину. А наших курсантів відправили сюди безкоштовно", - додав співрозмовник УП.

Як повідомлялося, раніше в розпорядження УП потрапила факсограма за підписом начальника управління освіти Печерського району Тетяни Копил до керівників загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів району з проханням забезпечити в заході участь 2 осіб від закладу освіти.

Печерська райдержадміністрація Києва заперечує цю інформацію

Українська правда

Теми: Київ
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Коментарі — 2
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IP: 212.55.67.---f-doc10.06.2017 19:54
УП, не ганьбіться жареними хвактами. Адекватні українці самі йдуть.
... ні, ну якщо ви стали філікалом рашісегодня, то інша річ.
Тільки так і вкажіть на "головній". Тоді Георгію там не місце.
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IP: 35.189.213.---f-doc10.06.2017 19:51
УП, не ганьбіться жареними хвактами.
Адекватні українці самі йдуть.
ВідповістиЗ цитатою
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