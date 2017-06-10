Курсантов военного института КНУ им. Шевченко тоже сгоняют на массовку
Курсантов военного института КНУ имени Шевченко заставили участвовать в мероприятии "Безвиз", которое проходит в субботу вечером на Европейской площади в Киеве.
Об этом сообщил "Украинской правде" один из курсантов.
По его словам, распоряжение об этом дал начальник института, бывший начальник Департамента военного образования и науки Минобороны генерал-майор Игорь Толок.
"Через своих помощников, заместителей, в том числе полковника Прилипко Александра Федоровича он сказал, чтобы все курсанты шли на этот митинг, но в гражданской форме одежды", - рассказал курсант.
По его словам, на мероприятии также присутствуют офицеры.
"Я общался со студентами КНУ с физико-математического факультета. Они сказали, что эта массовка оплачивалась - 300 грн на человека. А наших курсантов отправили сюда бесплатно", - добавил собеседник УП.
Как сообщалось, ранее в распоряжение УП попала факсограмма с подписью начальника управления образования Печерского района Татьяны Копыл к руководителям общеобразовательных и дошкольных учебных заведений района с просьбой обеспечить в мероприятии участие 2 человек от учебного заведения.
Печерская райгосадминистрация Киева отрицает эту информацию.
Украинская правда
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
... ні, ну якщо ви стали філікалом рашісегодня, то інша річ.
Тільки так і вкажіть на "головній". Тоді Георгію там не місце.
Адекватні українці самі йдуть.