Курсантов военного института КНУ им. Шевченко тоже сгоняют на массовку

2952 просмотра
2
Суббота, 10 июня 2017, 19:47

Курсантов военного института КНУ имени Шевченко заставили участвовать в мероприятии "Безвиз", которое проходит в субботу вечером на Европейской площади в Киеве.

Об этом сообщил "Украинской правде" один из курсантов.

По его словам, распоряжение об этом дал начальник института, бывший начальник Департамента военного образования и науки Минобороны генерал-майор Игорь Толок.

"Через своих помощников, заместителей, в том числе полковника Прилипко Александра Федоровича он сказал, чтобы все курсанты шли на этот митинг, но в гражданской форме одежды", - рассказал курсант.

По его словам, на мероприятии также присутствуют офицеры.

"Я общался со студентами КНУ с физико-математического факультета. Они сказали, что эта массовка оплачивалась - 300 грн на человека. А наших курсантов отправили сюда бесплатно", - добавил собеседник УП.

Как сообщалось, ранее в распоряжение УП попала факсограмма с подписью начальника управления образования Печерского района Татьяны Копыл к руководителям общеобразовательных и дошкольных учебных заведений района с просьбой обеспечить в мероприятии участие 2 человек от учебного заведения.

Печерская райгосадминистрация Киева отрицает эту информацию

Украинская правда

Темы: Киев
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Печерская РГА отрицает, что педагогов созвали на мероприятие с Порошенко 10 июня 2017, 19:07
В Киеве ограничат въезд транспорта на Труханов остров 10 июня 2017, 17:41
В Киеве педагогов собирают на массовку для "Безвиза" с Порошенко 10 июня 2017, 16:58
powered by lun.ua
Комментарии — 2
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 212.55.67.---f-doc10.06.2017 19:54
УП, не ганьбіться жареними хвактами. Адекватні українці самі йдуть.
... ні, ну якщо ви стали філікалом рашісегодня, то інша річ.
Тільки так і вкажіть на "головній". Тоді Георгію там не місце.
ОтветитьС цитатой
IP: 35.189.213.---f-doc10.06.2017 19:51
УП, не ганьбіться жареними хвактами.
Адекватні українці самі йдуть.
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
За субботу ранены уже двое бойцов
Дорожная полиция начинает работу с понедельника - Князев
В Киеве педагогов собирают на массовку для "Безвиза" с Порошенко
Киев подаст апелляцию на решение суда по долговому спору Украины и РФ
Все новости
Не только жажда

9 причин не забывать пить воду

Архитектура

5 современных зданий Киева, на которые стоит обратить внимание