У Києві освітян збирають на масовку для "Безвізу" з Порошенком

У Печерському районі Києва представників закладів освіти закликали "забезпечити участь у культурно-мистецькому заході "Безвіз", проведення якого за участі президента Петра Порошенка заплановано на вечір 10 червня.

Відповідне прохання за підписом начальника управління освіти Печерського району Тетяни Копил було спрямовано керівникам загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів району факсограмою.

Зокрема, у документі зазначена необхідність участі 2 осіб від закладу освіти, збір представників освітян заплановано на 19:15 на Майдані Незалежності.

У свою чергу Тетяна Філоненко (представник відділу з навчальної та виховної роботи Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської РДА), вказана у документі як "відповідальна особа", не змогла пояснити наявність такого документу та закликала звернутися безпосередньо до Копил. Коментар останньої отримати не вдалося.

Як заявила у коментарі УП директор департаменту освіти і науки, молоді та спорту КМДА Олена Фіданян, жодних розпоряджень районним адміністраціям для збору освітян на захід за участі президента не надавалося.

"Від департаменту освіти і науки КМДА ніяких доручень щодо виходу на будь-які свята чи акції не було. ... Ми не підтримуємо такі дії. Не можна педагогів змушувати до такої "роботи" у їх законний вихідний. Кожен педагог, якщо у нього є бажання, прийде на подібний захід самостійно", - заявила Фіданян.

Вона додала, що з цього приводу 12 червня буде проведено зустріч з представницею районного управління освіти та представниками профспілкового комітету Печерського району.

Пізніше Печерська райдержадміністрація Києва спростувала інформацію щодо факсограми начальника управління освіти та інноваційного розвитку РДА щодо забезпечення участі працівників закладів освіти в культурно-масовому заході "Безвіз" за участю президента.

Як відомо, 10 червня президент Петро Порошенко взяв участь у запуску символічного "таймера безвізу", ввечері на Європейській площі за його участі плануються заходи з нагоди запровадження безвізового режиму з ЄС.

Українська правда