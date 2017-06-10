В Ізмаїл вводять додатковий підрозділ Нацгвардії: запобігти дестабілізації

В Ізмаїлі Одеської області буде введений додатковий підрозділ Нацгвардії, що складатиметься з близько 400 військовослужбовців.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у суботу під робочої поїздки на Одещину, повідомляє прес-служба МВС.

"Сьогодні починаємо процес введення додаткового підрозділу Національної гвардії, який буде розміщений тут в Ізмаїлі для забезпечення громадського порядку і безпеки жителів цього регіону", – сказав міністр.

За його словами, введення нового підрозділу НГУ відбувається планово, відповідно до стратегічної лінії, що передбачає нарощування державної присутності у Придунав’ї і Бессарабії до необхідного мінімуму.

Глава МВС заявив, що гвардійський підрозділ в Ізмаїлі вводиться не через нагальну потребу усунення якихось військових сутичок, а з метою превенції будь-яких спроб дестабілізувати ситуацію.

Як повідомив міністр, введені до Ізмаїла сили Національної гвардії нараховуватимуть близько 400 осіб, які взаємодіятимуть з поліцейськими і забезпечуватимуть громадський порядок.

"Це будуть гарно підготовлені озброєні воєнізовані підрозділи, які, за необхідності, зможуть дати рішучу відсіч", – додав глава МВС.

Своєю чергою командувач Національної гвардії Юрій Аллеров підкреслив, історія Криму й сходу країни дають підстави бути максимально пильними в Одеській області і вберегти цей регіон.

"Враховуючи складність обстановки, присутність Росії в Придністров’ї, не зовсім зрозуміла політика країн, які межують з нами, ми повинні мати тут силову структуру, яка разом з іншими підрозділами, забезпечить тут порядок. Загрози, які існують всередині нашої країни, показують, що ми можемо бути тільки сильними, тоді нас будуть поважати", – заявив Аллеров.