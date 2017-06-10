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В Измаил вводят дополнительное подразделение Нацгвардии

Суббота, 10 июня 2017, 20:10
В Измаил вводят дополнительное подразделение Нацгвардии

В Измаил Одесской области будет введено дополнительное подразделение Нацгвардии, состоящее из около 400 военнослужащих.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в субботу во время рабочей поездки в Одесскую область, сообщает пресс-служба МВД.

"Сегодня начинаем процесс введения дополнительного подразделения Национальной гвардии, которое будет размещено здесь в Измаиле для обеспечения общественного порядка и безопасности жителей этого региона", - сказал министр.

По его словам, введение нового подразделения НГУ происходит планово, в соответствии со стратегической линией, предусматривающей наращивание государственного присутствия в Придунавье и Бессарабии до необходимого минимума.

Глава МВД заявил, что гвардейское подразделение в Измаиле вводится не из насущной необходимости устранения каких-то военных столкновений, а с целью превенции любых попыток дестабилизировать ситуацию.

Как сообщил министр, введенные в Измаил силы Национальной гвардии будут начислять около 400 человек, которые будут взаимодействовать с полицейскими и обеспечивать общественный порядок.

"Это будут хорошо подготовленные вооруженные военизированные подразделения, которые, при необходимости, смогут дать решительный отпор", - добавил глава МВД.

В свою очередь командующий Национальной гвардии Юрий Аллеров подчеркнул, история Крыма и востока страны дают основания быть максимально бдительными в Одесской области и уберечь этот регион.

"Учитывая сложность обстановки, присутствие России в Приднестровье, не совсем понятна политика стран, граничащих с нами, мы должны иметь здесь силовую структуру, которая вместе с другими подразделениями, обеспечит здесь порядок. Угрозы, которые существуют внутри нашей страны, показывают, что мы можем быть только сильными, тогда нас будут уважать", - заявил Аллеров.

"Украинская правда" в Threads

Темы: АваковОдесская областьНацгвардия
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