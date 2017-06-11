За минулу добу у зоні АТО 4 військових загинули, 7 - поранено

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Неділя, 11 червня 2017, 13:24

У зоні проведення АТО через бойові дії загинули 4 українських військових, 3 із них – внаслідок вечірнього обстрілу у Павлополі, 7 військових отримали поранення і  травми.

Про це на брифінгу 11 червня повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник. 

За його словами, востаннє 3 або більше військовослужбовців ЗСУ гинули на бойових позиціях у січні 2017 року під час боїв за Авдіївку. 

 

За словами Мотузяника, на Луганському напрямку поновилися активні бойові дії північніше Бахмутської траси.

По позиціях сил АТО на ділянці фронту Кримське – Новотошківське було випущено понад 150 мін та снарядів.

"За наявною інформацією, бойовики збираються продовжити активні бойові дії у цьому районі і підтягують підкріплення на передову, зокрема бронетехніку й танки", - зазначив речник Міноборони.

Загалом на Луганському напрямку сталося 23 обстріли з боку бойовиків, із них 14 – із важкого озброєння.

На Маріупольському напрямку бойовики здійснили 29 обстрілів, з них 11 – з важкого озброєння, більшість обстрілів припали на ділянку фронту Павлопіль – Широкине. Найбільш потужним був обстріл у Павлополі ввечері із застосуванням мінометів, бронетехніки та легкого озброєння, зазначив Мотузяник.

"Бойовики застосовували міномети у Мар’їнці і Славному, у Чермалику, крім мінометів, бойовики відкривали вогонь із установки "Град-П". Українські військові активно ведуть вогонь у відповідь", - повідомив речник МОУ.

На Донецькому напрямку бойовики порушили режим тиші 21 раз, з них 9 – із важкого озброєння, основна "гаряча точка" - позиція "Шахта Бутовка", яку бойовики обстрілювали з  мінометів протягом 6 годин.

Українська правда

Теми: АТО Донбас жертви
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