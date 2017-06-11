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За минувшие сутки в зоне АТО 4 военных погибли, 7 - ранены

Воскресенье, 11 июня 2017, 13:24

В зоне проведения АТО в результате боевых действий погибли 4 украинских военных, 3 из них - в результате вечернего обстрела в Павлополе, 7 военных получили ранения и травмы.

Об этом на брифинге 11 июня сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

По его словам, в последний раз 3 или более военнослужащих ВСУ погибали на боевых позициях в январе 2017 года во время боев за Авдеевку.

 

По словам Мотузяника, на Луганском направлении возобновились активные боевые действия севернее Бахмутской трассы.

По позициям сил АТО на участке фронта Крымское - Новотошковское было выпущено более 150 мин и снарядов.

"По имеющейся информации, боевики собираются продолжить активные боевые действия в этом районе и подтягивают подкрепление на передовую, в частности бронетехнику и танки", - отметил спикер Минобороны.

Всего на Луганском направлении произошло 23 обстрела со стороны боевиков, из них 14 - из тяжелого вооружения.

На Мариупольском направлении боевики провели 29 обстрелов, из них 11 - из тяжелого вооружения, большинство обстрелов пришлись на участок фронта Павлополь - Широкино. Наиболее мощным был обстрел в Павлополе вечером с применением минометов, бронетехники и легкого вооружения, отметил Мотузяник.

"Боевики применяли минометы в Марьинке и Славном, в Чермалыке, кроме минометов, боевики открывали огонь из установки "Град-П". Украинские военные активно ведут огонь в ответ", - сообщил спикер МОУ.

На Донецком направлении боевики нарушили режим тишины 21 раз, из них 9 - из тяжелого вооружения, основная "горячая точка" - позиция "Шахта Бутовка", которую боевики обстреливали из минометов в течение 6 часов. 

Украинская правда

Темы: АТОДонбассжертвы
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