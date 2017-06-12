В АП наполягають: Антикорупційний суд важливий для судової реформи

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Понеділок, 12 червня 2017, 08:31

В Адміністрації президента підтримують ідею створення антикорупційного суду, і саме Верховна Рада має розглянути це питання.

Таку відповідь на інформаційний запит Українська правда отримала з прес-служби адміністрації президента.

"Питання створення Антикорупційного суду є дуже важливим етапом судової реформи в Україні, яка веде до створення моделі функціонування судової влади, яка б задовольнила суспільний запит на справедливий суд", - зазначили в АП.

"Нагадаємо, що ще в липні 2016 року президент Петро Порошенко підписав нову редакцію Закону "Про судоустрій і статус суддів", який дозволить реалізувати положення прийнятих парламентом змін до Конституції України (щодо правосуддя). Саме цим документом і передбачено створення  Вищого антикорупційного суду", - наголосили в АП.

"Наразі на розгляді Верховної Ради знаходиться законопроект "Про антикорупційні суди", - додали в адміністрації президента.

Як відомо, у понеділок, 15 травня спікер ВР Андрій Парубій на засіданні погоджувальної ради заявив, що профільний комітет направив йому листа з рішенням про те, що законопроект про Антикорупційний суд не відповідає Конституції.

17 травня член Комітету ВР з питань правової політики та правосуддя Сергій Соболєв заявив, що Комітет не ухвалював рішення щодо визнання законопроекту №6011 про створення Вищого антикорупційного суду неконституційним.

22 травня Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що він проти створення Вищого антикорупційного суду і за створення спеціалізованої палати при суді, який вже існує.

На створенні Антикорупційного суду наполягає НАБУ.

"Я розумію, що нас критикують за те, що ми нікого не посадили. Але ми постійно намагаємося донести, що ми не садимо – це справа суду. Деякі справи взагалі не рухаються в судах – валяються там по 12-14 місяців. І це говорить про те, що необхідно продовжувати судову реформу та створювати спеціалізований антикорупційний суд", – раніше заявляв голова НАБУ Артем Ситник.

Оксана Коваленко, УП

Теми: корупція Антикорупційна прокуратура Порошенко
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