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В АП настаивают: Антикоррупционный суд важен для судебной реформы

Понедельник, 12 июня 2017, 08:31
В АП настаивают: Антикоррупционный суд важен для судебной реформы

В Администрации президента поддерживают идею создания антикоррупционного суда, и теперь именно Верховная Рада должна рассмотреть этот вопрос.

Такой ответ на информационный запрос "Украинская правда" получила из пресс-службы администрации президента.

"Вопрос создания Антикоррупционного суда является очень важным этапом судебной реформы в Украине, которая ведет к созданию модели функционирования судебной власти, которая бы удовлетворила общественный запрос на справедливый суд", - отметили в АП.

"Напомним, что еще в июле 2016 президент Петр Порошенко подписал новую редакцию Закона "О судоустройстве и статусе судей", который позволит реализовать принятые парламентом изменения в Конституцию Украины (относительно правосудия). Именно этим документом предусмотрено создание Высшего антикоррупционного суда", - отметили в АП.

"Сейчас на рассмотрении Верховной Рады находится законопроект "Об ​​антикоррупционных судах", - добавили в администрации президента.

Как известно, 15 мая, спикер ВР Андрей Парубий на заседании Согласительного совета заявил, что профильный комитет направил ему письмо с решением о том, что законопроект про Антикоррупционный суд не соответствует Конституции.

В свою очередь, члены комитета Егор Соболев и Леонид Емец заявляли, что Комитет по вопросам правосудия и правовой политики не принимал решение о признании законопроекта №6011 о создании Высшего антикоррупционного суда неконституционным.

22 мая Генпрокурор Юрий Луценко высказался против создания Высшего антикоррупционного суда и за создание специализированной палаты при уже существующем суде.

Директор НАБУ Артем Сытник утверждает, что без создания Антикоррупционного суда дела, связанные с большой коррупцией топ-чиновников, могут рассматриваться 10 лет.

"Украинская правда" в Threads

Темы: судАнтикоррупционная прокуратураПорошенкоАдминистрация президентакоррупция
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