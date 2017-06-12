У Москві затримали Навального

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Понеділок, 12 червня 2017, 13:41

У Москві перед початком акції проти корупції затримали опозиційного політика Олексія Навального.

Про це у твіттері написала його дружина Юлія і опублікувала фотографію з місця затримання.

Як відомо, 12 червня в РФ святкують День Росії. Водночас у 145 містах РФ проходять акції проти корупції.

Зокрема у Москві силовики перекрили вхід на вулицю Тверська, де має відбутися такий мітинг.   

12 квітня 2017 року Навальний закликав громадян Росії організовувати публічні антикорупційні заходи й виходити на вулицю в День Росії.

Політик аргументував це тим, що влада не надала жодних відповідей на звинувачення в корупції прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва, які прозвучали у фільмі Фонду боротьби з корупцією "Он вам не Димон".

Раніше Люблінський районний суд Москви Олексія Навального видалити фільм-розслідування про прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва.

У свою чергу Навальний дав зрозуміти, що не збирається цього робити.

Українська правда

Теми: Росія мітинги корупція
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