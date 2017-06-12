Барикади, автозаки, бронетехніка – Москва готується до мітингів

У центрі російської столиці Москви перекрито вхід на вулицю Тверська, де має відбутися антикорупційний мітинг.

Про це 12 червня повідомляє "Дождь".

Вхід на вулицю перекрили спецтехнікою. До вулиці також стягнуто автозаки і бронетехніку. Перекрито і суміжні з Тверською вулиці. Потрапити на Тверську можна тільки за наявності спеціальної перепустки.

дождь

Для проїзду автомобілів Тверську перекрили з 18:00 11 червня.

Офіційна влада стверджує, що це пов'язано з підготовкою до фестивалю історичної реконструкції "Времена и эпохи. Собрание".

Напередодні опозиційний політик Олексій Навальний оголосив, що узгоджений з міською владою мітинг на проспекті Сахарова переноситься на Тверську.

Таке рішення було прийнято через відмову всіх підрядників співпрацювати з організаторами акції і встановлювати на проспекті Сахарова сцену і звук для виступу. Хода на Тверській вулиці не погоджена з мерією Москви.

Поліція міста опублікувала офіційне попередження для учасників акції про неприпустимість будь-яких провокаційних дій.

"Оскільки на Тверській вулиці заплановані масові святкові заходи до Дня Росії, то будь-які провокаційні дії з боку протестуючих будуть розцінюватися як загроза громадському порядку і негайно припинятимуться", – повідомляється на сайті московської поліції.

При цьому активісти, що виступають проти знесення п'ятиповерхівок в Москві, повідомили про те, що планують провести акцію на проспекті Сахарова.

Як повідомлялося, 12 червня відзначається День Росії. У 145 містах РФ проходять акції проти корупції.

Стало відомо також про затримання на антикорупційних мітингах.