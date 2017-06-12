В Москве задержали Навального

В Москве перед началом акции против коррупции задержали оппозиционного политика Алексея Навального.



Об этом в твиттере написала его жена Юлия и опубликовала фотографию с места задержания.



Привет. Это Юля Навальная. Всех с праздником. Алексея задержали в подъезде дома. Он просил передать, что планы не меняются: Тверская. — Alexey Navalny (@navalny) June 12, 2017

Как известно, 12 июня в РФ отмечают День России. В то же время в 145 городах РФ проходят акции против коррупции.

12 апреля 2017 Навальный призвал граждан России организовывать публичные антикоррупционные меры и выходить на улицу в День России.

Политик аргументировал это тем, что власти не предоставили никаких ответов на обвинения в коррупции премьер-министра России Дмитрия Медведева, прозвучавшие в фильме Фонда борьбы с коррупцией "Он вам не Димон".



Ранее Люблинский районный суд Москвы обязал Навального удалить фильм-расследование о премьер-министре РФ Дмитрии Медведеве.

В свою очередь Навальный дал понять, что не собирается этого делать.



Украинская правда