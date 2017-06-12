В "Укрзалізниці" назвали вартість проїзду до Болгарії

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Понеділок, 12 червня 2017, 14:27

З 15 червня до Болгарії курсуватиме не потяг, а окремий причепний вагон, який додаватимуть до складу потяга № 451 Мінськ-Варна.

Про це "Українській правді" повідомили у прес-службі "Укрзалізниці".

У відомстві уточнили, що пост голови "Укрзалізниці" стосувався не запуску потяга, а причепних вагонів, які долучатимуть до потяга №451 Мінськ – Варна.

"Вартість квитка на проїзд у причіпному купейному вагоні Львів – Варна складає близько 2430 грн. Звертаємо Вашу увагу, що ціна квитків на міжнародні напрямки може змінюватися залежно від курсу валюти в день придбання проїзних документів", - зазначили у прес-службі.

У відомстві уточнили, що кількість вагонів залежатиме від попиту.

Згідно з розкладом, потяг в'їжджає на територію України з Мінська через Удрицьк. З міст України потяг проїжджає Рівне, Львів, Івано-Франківськ, Коломию, Чернівці. Далі потяг їде через Молдову та Румунію.

 

З Рівного до Варни рух потяга триватиме близько 32 годин. Зі Львова – близько 30 годин.

Потяг курсуватиме раз на 10 днів.

 

Раніше голова "Укрзалізниці" Войцех Балчун  повідомив про запуск сполучення Львів-Варна.

Оксана Коваленко, УП

Теми: Укрзалізниця Болгарія
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