Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В "Укрзализныце" назвали стоимость проезда в Болгарию

Понедельник, 12 июня 2017, 14:27

С 15 июня в Болгарию будет курсировать не поезд, а прицепной вагон, который будут добавлять в состав поезда № 451 Минск-Варна.

Об этом "Украинской правде" сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

В ведомстве уточнили, что пост главы "Укрзализныци" в ФБ касался не запуска поезда, а прицепных вагонов, которые будут присоединять к поезду №451 Минск - Варна.

"Стоимость билета на проезд в прицепном купейном вагоне Львов - Варна составляет около 2430 грн. Обращаем Ваше внимание, что цена билетов на международные направления может меняться в зависимости от курса валюты в день приобретения проездных документов", - отметили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что количество вагонов будет зависеть от спроса.

Согласно расписанию, поезд въезжает на территорию Украины из Минска через Удрицк. Из городов Украины поезд проезжает Ровно, Львов, Ивано-Франковск, Коломыю, Черновцы.

 

Далее поезд едет через Молдову и Румынию.

Из Ровно в Варну движение поезда продлится около 32 часов. Из Львова - около 30 часов.

Поезд будет курсировать раз в 10 дней.

 

Ранее глава "Укрзализныци" Войцех Балчун сообщил о запуске сообщения Львов-Варна.

Оксана Коваленко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: УкрзализныцяБолгария
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЧерный дым столбом: в Ростовской области после взрыва загорелся полимерный завод

Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

Все новости...
Укрзализныця
УЗ запускает "горные шаттлы" из Львова в Ворохту
УЗ в июне на треть нарастила перевозки и на четверть – погрузку грузов
В Укрзализныце рассказали о тесте женских купе: несколько билетов продали мужчинам
Последние новости
12:17
Медиарух: Атаки на журналистов являются преступлением, Зеленский и правоохранители должны отреагировать
12:16
Комитет Рады обратится в СБУ из-за слежки за журналистами Bihus.Info
12:14
В Сейме Польше создадут комиссию, которая будет расследовать слежку за оппозиционными политиками
12:11
обновлено от 10:38По всей Украине звучала тревога из-за взлета МиГ, в Кривом Роге слышали взрывы
12:01
Россияне ударили по Херсону: есть перебои с электричеством
11:56
Бизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение – источник
11:44
видеоЧерный дым столбом: в Ростовской области после взрыва загорелся полимерный завод
11:40
Хотя бы для ВСУ: жителей приграничных районов севера призвали эвакуироваться
11:38
Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях
11:34
видео"Я молил Бога, чтобы она была жива": история пары пограничников, переживших плен и 2 года разлуки
Все новости...
Реклама: