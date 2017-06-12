На двох учасників протесту в Москві завели справу

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Понеділок, 12 червня 2017, 21:19

Щодо двох учасників антикорупційної акції в Москві порушено кримінальну справу.

Як повідомляє російський "Интерфакс", затриманих підозрюють в застосуванні насильства проти бійця Росгвардії.

"За фактом заподіяння травм співробітнику військ національної гвардії порушено кримінальну справу за статтею 318 Кримінального кодексу РФ (застосування насильства проти працівника правоохоронного органу)", - сказав обізнаний співрозмовник агентства.

За його словами, слідство допитує двох чоловіків. Санкція 318 статті КК РФ передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років.

У Москві на Тверській вулиці, де проходив фестиваль історичної реконструкції в рамках святкування Дня Росії, зібралися учасники антикорупційної акції, яких почали затримувати співробітники ОМОНу, зазначає "Медуза".

Із самого початку акція повинна була відбутися на проспекті Сахарова, проте її організатор Олексій Навальний відмовився від проведення в узгодженому місці в зв'язку з тим, що з ним відмовилися працювати прокатні компанії, що встановлюють сцену і звук. Навальний стверджує, що це сталося на вимогу мерії Москви.

Під час акції, за даними "ОВС-Інфо", було затримано більше 700 осіб. У МВС розповіли про 150 затриманих. Навальний також був затриманий.

Теми: акції Росія
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