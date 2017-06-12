На мітингах у Росії хапають людей, затримали навіть гігантську гумову качку

Станом на 16.30 понеділка в Москві затримали понад 400 учасників неузгодженої антикорупційної акції протесту на Тверській вулиці.



Про це "Дождю" повідомили в "ОВД-Інфо".



У Петербурзі затримали більше 300 учасників аналогічної акції, яка проходила на Марсовому полі без узгодження з міською владою.



Про це повідомляє видання "Фонтанка" з посиланням на співрозмовників в уряді Петербурга.



У Петербурзі також "затримали" гігантську гумову качку.

Як відомо, у фільмі-розслідуванні фонду опозиціонера Олексія Навального про статки російського прем'єра Дмитра Медведєва фігурував "будиночок для качечки", знайдений на його дачі.



Як повідомляє "Радіо Свобода", співробітники ОМОНу розганяють не тільки неузгоджені з владою мітинги, але і дозволені.



Учасники акцій скандують "Ганьба", "Путін - злодій", "Росія без Путіна" і "Росія буде вільною". На адресу силовиків протестувальники кричали "Поліція з народом", а при жорстких затриманнях - "Фашисти!".



Полиция уже избивает дубинками людей. Всех, без разбору. pic.twitter.com/jqxRwMwnSW — The Insider (@the_ins_ru) June 12, 2017

Відомо про затримання опозиціонерів Іллі Яшина та Олексія Навального.

Пряму трансляцію з вулиць Москви веде телеканал "Дождь". У той же час державні телеканали нічого не повідомляють про акції протесту.

У поліції також заявили, що їх співробітники "діють у суворій відповідності з законом".



З такою заявою виступив глава департаменту регіональної безпеки і протидії корупції мерії Москви Володимир Черніков.



"Учасники несанкціонованого заходу поводяться неадекватно, - заявив Черніков. - Вони просто підставляють тих людей, які прийшли в День Росії на Тверську вулицю відзначити свято", - цитує Чернікова російський "Інтерфакс".

Як повідомлялося, в 12 червня відзначається День Росії. У 145 містах РФ проходять акції проти корупції.

У Норильську, за даними "Радіо Свобода" затримано щонайменше 10 осіб. Мітинг проти корупції раніше був дозволений міською владою. У розгоні брали участь місцеві казаки.

У Владивостоку, на привокзальній площі, було затримано не менше 20 учасників неузгодженого мітингу. Один з них - координатор місцевого штабу Навального Юрій Кучин. Його оштрафували на 20 тисяч рублів за неузгоджену акцію. Активіст заявив, що навмисно зупинився в готелі, а не вдома, щоб уникнути затримання. Між демонстрантами і козаками сталася бійка, в неї втрутився ОМОН. Кількох активістів побили.

У Казані, де акція була узгоджена, затримано щонайменше четверо демонстрантів, в тому числі – організатор мітингу. Серед затриманих також неповнолітня учасниця акції. На неузгоджену мітингу в Благовєщенську було затримано 9 осіб.