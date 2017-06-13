Російського опозиціонера Навального заарештували на 30 діб

600 переглядів
0
Вівторок, 13 червня 2017, 00:37

Симоновський суд Москви ухвалив рішення про адміністративний арешт лідера Фонду по боротьбі з корупцією Олексія Навального на 30 діб.

Про це повідомляє "Медуза".

Навального затримали вдень 12 червня поруч з його будинком, коли політик збирався на антикорупційну акцію на Тверській вулиці.

Він звинувачувався в неодноразовому порушенні правил проведення мітингів і непокору поліції.

На суді Навальний просив перенести розгляд справи у зв'язку з тим, що у нього і його адвокатів не було можливості ознайомитися з матеріалами звинувачення, але йому було відмовлено.

Увечері 11 червня Навальний оголосив про перенесення антикорупційної акції в день Росії з проспекту Сахарова, де її проведення було погоджено з владою Москви, на Тверську вулицю, де в цей час проходив фестиваль історичної реконструкції. Навальний пояснив це тим, що прокатні компанії на вимогу мерії Москви відмовляються ставити сцену і звук на проспекті Сахарова.

На Тверській вулиці 12 червня затримали понад 700 осіб. Відносно двох учасників акції заведено кримінальну справу про напад на поліцейського.

Теми: Росія суд
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Затримали групу осіб, які легалізували в Україні російських злочинців 12 червня 2017, 22:19
На двох учасників протесту в Москві завели справу 12 червня 2017, 21:19
На мітингах у Росії хапають людей, затримали навіть гігантську гумову качку 12 червня 2017, 17:00
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Бойовики у понеділок ввечері обстріляли Авдіївку та Мар'їнку
На мітингах у Росії хапають людей, затримали навіть гігантську гумову качку
В "Укрзалізниці" назвали вартість проїзду до Болгарії
Порошенко підписав заборону георгіївської стрічки
Усі новини
Не тільки спрага

9 причин не забувати пити воду

Фото

Гостиний двір розсипається на очах