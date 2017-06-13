Российского оппозиционера Навального арестовали на 30 суток

Симоновский суд Москвы принял решение об административном аресте лидера Фонда по борьбе с коррупцией Алексея Навального на 30 суток.

Об этом сообщает "Медуза".

Навального задержали днем 12 июня рядом с его домом, когда политик собирался на антикоррупционную акцию на Тверской улице.

Он обвинялся в неоднократном нарушении правил проведения митингов и неповиновении полиции.

На суде Навальный просил перенести рассмотрение дела в связи с тем, что у него и его адвокатов не было возможности ознакомиться с материалами обвинения, но ему было отказано.

Вечером 11 июня Навальный объявил о переносе антикоррупционной акции в день России с проспекта Сахарова, где ее проведение было согласовано с властями Москвы, на Тверскую улицу, где в это время проходил фестиваль исторической реконструкции. Навальный объяснил это тем, что прокатные компании по требованию мэрии Москвы отказываются ставить сцену и звук на проспекте Сахарова.

На Тверской улице 12 июня задержали более 700 человек. В отношении двух участников акции заведено уголовное дело о нападении на полицейского.