Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Российского оппозиционера Навального арестовали на 30 суток

Вторник, 13 июня 2017, 00:37

Симоновский суд Москвы принял решение об административном аресте лидера Фонда по борьбе с коррупцией Алексея Навального на 30 суток.

Об этом сообщает "Медуза".

Навального задержали днем 12 июня рядом с его домом, когда политик собирался на антикоррупционную акцию на Тверской улице.

Он обвинялся в неоднократном нарушении правил проведения митингов и неповиновении полиции.

На суде Навальный просил перенести рассмотрение дела в связи с тем, что у него и его адвокатов не было возможности ознакомиться с материалами обвинения, но ему было отказано.

Вечером 11 июня Навальный объявил о переносе антикоррупционной акции в день России с проспекта Сахарова, где ее проведение было согласовано с властями Москвы, на Тверскую улицу, где в это время проходил фестиваль исторической реконструкции. Навальный объяснил это тем, что прокатные компании по требованию мэрии Москвы отказываются ставить сцену и звук на проспекте Сахарова.

На Тверской улице 12 июня задержали более 700 человек. В отношении двух участников акции заведено уголовное дело о нападении на полицейского.

Темы: Росcиясуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЧерный дым столбом: в Ростовской области после взрыва загорелся полимерный завод

Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

Все новости...
Росcия
Губернатор заявил, что на подлете к Белгороду сбили 2 воздушные цели
В РФ арестовали подозреваемых в "покушении" на Симоньян и Собчак, соратники заявляют о пытках
ФСБ заявила, что предотвратила убийство Симоньян и Собчак
Последние новости
12:17
Медиарух: Атаки на журналистов являются преступлением, Зеленский и правоохранители должны отреагировать
12:16
Комитет Рады обратится в СБУ из-за слежки за журналистами Bihus.Info
12:14
В Сейме Польше создадут комиссию, которая будет расследовать слежку за оппозиционными политиками
12:11
обновлено от 10:38По всей Украине звучала тревога из-за взлета МиГ, в Кривом Роге слышали взрывы
12:01
Россияне ударили по Херсону: есть перебои с электричеством
11:56
Бизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение – источник
11:44
видеоЧерный дым столбом: в Ростовской области после взрыва загорелся полимерный завод
11:40
Хотя бы для ВСУ: жителей приграничных районов севера призвали эвакуироваться
11:38
Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях
11:34
видео"Я молил Бога, чтобы она была жива": история пары пограничников, переживших плен и 2 года разлуки
Все новости...
Реклама: