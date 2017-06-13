Британський таблоїд Daily Mail назвав Крим російським

Британське видання Daily Mail в одній з новин назвав Крим частиною Росії.

Йдеться про матеріал, в якому розповідається про вибух бомби часів Другої світової війни.

"Драматичний інцидент стався в портовому місті Севастополь на Кримському півострові, на південному заході Росії", - йдеться в новини.

Повідомляється про те, що бомба була виявлена на глибині 17 метрів в бухті Севастополя, куди вона була скинута в 1941 році.

Бомбу відбуксирували у відкрите море, де фахівці підірвали її.

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Крим був анексований Росією в 2014 році. Україна і міжнародне співтовариство не визнає півострів територією Росії. У відповідь на анексію Україна, США і країни Європи ввели антиросійські санкції.