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Британский таблоид Daily Mail назвал Крым российским

Вторник, 13 июня 2017, 01:51

Британское издание Daily Mail  в одной из новостей назвал Крым частью России.

Речь идет о материале, в котором рассказывается о взрыве бомбы времен Второй мировой войны.

"Драматический инцидент произошел в портовом городе Севастополь на Крымском полуострове, на юго-западе России", - говорится в новости.

Сообщается, что бомба была обнаружена на глубине 17 метров в бухте Севастополя, куда она была сброшена в 1941 году.

Бомба была отбуксирована в открытое море, где специалисты взорвали ее.

 
скриншот новости

Крым был аннексирован Россией в 2014 году. Украина и международное сообщество не признает полуостров территорией России. В ответ на аннексию Украина, США и страны Европы ввели антироссийские санкции.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КрыманнексияРосcия
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