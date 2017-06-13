Британский таблоид Daily Mail назвал Крым российским
Вторник, 13 июня 2017, 01:51
Британское издание Daily Mail в одной из новостей назвал Крым частью России.
Речь идет о материале, в котором рассказывается о взрыве бомбы времен Второй мировой войны.
"Драматический инцидент произошел в портовом городе Севастополь на Крымском полуострове, на юго-западе России", - говорится в новости.
Сообщается, что бомба была обнаружена на глубине 17 метров в бухте Севастополя, куда она была сброшена в 1941 году.
Бомба была отбуксирована в открытое море, где специалисты взорвали ее.
Крым был аннексирован Россией в 2014 году. Украина и международное сообщество не признает полуостров территорией России. В ответ на аннексию Украина, США и страны Европы ввели антироссийские санкции.