ЄС також закликав Росію звільнити учасників протесту

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Вівторок, 13 червня 2017, 03:44

Євросоюз закликав Росію звільнити затриманих в ході антикорупційного мітингу 12 червня.

Про це йдеться в заяві зовнішньополітичного відомства ЄС.

"Затримання сотень мирних демонстрантів і насильство, що застосувала проти них російська влада в Москві, Санкт-Петербурзі та інших містах по всій країні, загрожує основоположним свободам вираження, асоціації та зборам в Російській Федерації. Ці основні права закріплені в російській конституції, і ми очікуємо, що вони будуть захищені, а не зруйновані", - заявили в ЄС.

"Ми очікуємо, що російська влада буде повністю дотримуватися міжнародних зобов'язань, які були взяті Росією, в тому числі перед Радою Європи і ОБСЄ, на захист цих прав і невідкладно звільнить мирних демонстрантів і тих людей, які мали намір реалізувати свої основні права", - йдеться в повідомленні .

Раніше в США також закликали Росію звільнити затриманих протестувальників.

Теми: ЄС Росія
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