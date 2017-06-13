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ЄС також закликав Росію звільнити учасників протесту

Вівторок, 13 червня 2017, 03:44

Євросоюз закликав Росію звільнити затриманих в ході антикорупційного мітингу 12 червня.

Про це йдеться в заяві зовнішньополітичного відомства ЄС.

"Затримання сотень мирних демонстрантів і насильство, що застосувала проти них російська влада в Москві, Санкт-Петербурзі та інших містах по всій країні, загрожує основоположним свободам вираження, асоціації та зборам в Російській Федерації. Ці основні права закріплені в російській конституції, і ми очікуємо, що вони будуть захищені, а не зруйновані", - заявили в ЄС.

"Ми очікуємо, що російська влада буде повністю дотримуватися міжнародних зобов'язань, які були взяті Росією, в тому числі перед Радою Європи і ОБСЄ, на захист цих прав і невідкладно звільнить мирних демонстрантів і тих людей, які мали намір реалізувати свої основні права", - йдеться в повідомленні.

На Тверській вулиці у Москві 12 червня затримали понад 700 осіб. Відносно двох учасників акції заведено кримінальну справу про напад на поліцейського.

Також був затриманий і заарештований на 30 діб російський опозиціонер Олексій Навальний.

Раніше в США також закликали Росію звільнити затриманих протестувальників.

Теми: ЄСРосія
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