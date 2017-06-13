Закон про 75% україномовного телеефіру запрацює 13 жовтня

Закон, який зобов'язує загальнонаціональні телеканали транслювати не менш ніж 75% ефіру державною мовою, набуде чинності 13 жовтня.

Закон опубліковано в офіційній газеті Верховної Ради "Голос України" 13 червня, а він набуває чинності за 4 місяці від дня опублікування, повідомляють "Українські новини".

Відповідно до документа, у загальному тижневому обсязі мовлення телерадіоорганізацій, які здійснюють ефірне або багатоканальне (цифрове) мовлення з використанням радіочастотного ресурсу, передачі, фільми й новини, виконані державною мовою, повинні становити не менш ніж 75% загальної тривалості передачі й фільмів у кожному із проміжків часу між 7:00 і 18:00, а також між 18:00 і 22:00.

Телерадіокомпанії місцевої категорії мовлення повинні транслювати не менш ніж 60% ефіру українською мовою.

Телекомпанії, які відповідно до ліцензії ведуть мовлення мовами корінних народів України, незалежно від категорії мовлення забезпечують сумарний тижневий обсяг телемовлення державною мовою і мовами корінних народів в обсязі не менш ніж 75%, при цьому не менш ніж 30% – державною.

Телекомпанії здійснюють трансляцію фільмів і передач, які не є їх власним продуктом, виключно державною мовою, за винятком фільмів і програм (крім дитячих і анімаційних), створених до 1 серпня 1991 року.

При цьому фільми й програми, трансляція яких допускається не українською мовою, субтитрируются державною мовою.

Передача вважається виконаною українською мовою, якщо всі виступи (репліки) дикторів передані українською.

При цьому допускається використання інших мов без дублювання й озвучування при репортажах з місця подій (крім мови й реплік репортерів), коментарях гостей передач, музичних кліпах, які містять текстовий супровід, і в творах мовами корінних народів України.

За невиконання вищевказаних вимог телерадіокомпанія оплачує штраф у розмірі 5% загальної суми ліцензійного збору.

Квоти не застосовуються до телекомпаній іноземного мовлення; телекомпаній, які показують науково-просвітницькі програми офіційними мовами Європейського Союзу; телерадіокомпаній, які здійснюють радіомовлення; телеканалів, освітні програми яких спрямовані виключно на вивчення іноземних мов.

Протягом першого року з моменту набрання законом чинності програми й передачі, які повністю або частково створені телерадіоорганізацією, зараховуються в частину виконаних державною мовою.

Як відомо, 23 травня Верховна Рада зобов'язала загальнонаціональні телеканали транслювати не менш ніж 75% ефіру державною мовою, а 6 червня президент Петро Порошенко схвалив відповідний закон.