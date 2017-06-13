Помер засуджений за організацію вбивства Політковської – РосЗМІ

1492 перегляди
0
Вівторок, 13 червня 2017, 12:57

Помер Лом-Алі Гайтукаєв, довічно засуджений за організацію вбивства журналістки "Новой газеты" Анни Політковської.

Про це повідомляє у вівторок РИА Новости, посилаючись на інформоване джерело.

"Гайтукаев помер у колонії", – сказав співрозмовник агентства, пояснивши, що чоловік страждав низкою хвороб.

Інформацію підтвердила РБК керівник прес-служби УФСІН РФ по Вологодській області Катерина Автушко.

"Так, це дійсно так. У нього було важке хронічне захворювання. Довгий час він проходив лікування, бо був хворий", – пояснила Автушко.

Адвокат Гайтукаєва Тетяна Окушко не змогла підтвердити інформацію про його смерть.

"Я офіційно ці дані не отримувала", – сказала вона в розмові з РБК.

Відому журналістськими розслідуваннями Політковську застрелили в під'їзді свого будинку в жовтні 2006 року. Мотивом злочину слідство РФ вважає невдоволення її журналістською роботою, однак замовників вбивства не знайшли.

Довічні терміни за виконання і організацію злочину отримали Рустам Махмудов і Лом-Алі Гайтукаєв.

Їх спільники Ібрагім Махмудов, Джабраїл Махмудов (брати Рустама) і колишній міліціонер Сергій Хаджікурбанов отримали 12, 14 і 20 років колонії суворого режиму.

Колишнього співробітника міліції Дмитра Павлюченкова, який організував стеження за журналісткою, засудили до 11 років ув'язнення.

Теми: Росія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Екс-начальник "Беркута" Кусюк керував ОМОНом на мітингу в Москві 13 червня 2017, 12:27
В Росії завели кримінальну справу на Парасюка 13 червня 2017, 11:33
Українське посольство нагадало британському таблоїду, чий Крим 13 червня 2017, 10:10
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
ООН фіксує незаконні затримання на Донбасі з обох сторін конфлікту
Кияни можуть залишитись без гарячої води до жовтня
В Авдіївці оголосили надзвичайний стан
ООН намагається дізнатися долю зниклого журналіста Васіна
Усі новини
Інтерв'ю

Письменниця Сюзанна Шоль: Немає ніякої російської душі

Фестиваль

10 найкрутіших музичних фестивалів України цього літа