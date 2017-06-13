Помер засуджений за організацію вбивства Політковської – РосЗМІ
Помер Лом-Алі Гайтукаєв, довічно засуджений за організацію вбивства журналістки "Новой газеты" Анни Політковської.
Про це повідомляє у вівторок РИА Новости, посилаючись на інформоване джерело.
"Гайтукаев помер у колонії", – сказав співрозмовник агентства, пояснивши, що чоловік страждав низкою хвороб.
Інформацію підтвердила РБК керівник прес-служби УФСІН РФ по Вологодській області Катерина Автушко.
"Так, це дійсно так. У нього було важке хронічне захворювання. Довгий час він проходив лікування, бо був хворий", – пояснила Автушко.
Адвокат Гайтукаєва Тетяна Окушко не змогла підтвердити інформацію про його смерть.
"Я офіційно ці дані не отримувала", – сказала вона в розмові з РБК.
Відому журналістськими розслідуваннями Політковську застрелили в під'їзді свого будинку в жовтні 2006 року. Мотивом злочину слідство РФ вважає невдоволення її журналістською роботою, однак замовників вбивства не знайшли.
Довічні терміни за виконання і організацію злочину отримали Рустам Махмудов і Лом-Алі Гайтукаєв.
Їх спільники Ібрагім Махмудов, Джабраїл Махмудов (брати Рустама) і колишній міліціонер Сергій Хаджікурбанов отримали 12, 14 і 20 років колонії суворого режиму.
Колишнього співробітника міліції Дмитра Павлюченкова, який організував стеження за журналісткою, засудили до 11 років ув'язнення.
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