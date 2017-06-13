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Помер засуджений за організацію вбивства Політковської – РосЗМІ

Вівторок, 13 червня 2017, 12:57

Помер Лом-Алі Гайтукаєв, довічно засуджений за організацію вбивства журналістки "Новой газеты" Анни Політковської.

Про це повідомляє у вівторок РИА Новости, посилаючись на інформоване джерело.

"Гайтукаев помер у колонії", – сказав співрозмовник агентства, пояснивши, що чоловік страждав низкою хвороб.

Інформацію підтвердила РБК керівник прес-служби УФСІН РФ по Вологодській області Катерина Автушко.

"Так, це дійсно так. У нього було важке хронічне захворювання. Довгий час він проходив лікування, бо був хворий", – пояснила Автушко.

Адвокат Гайтукаєва Тетяна Окушко не змогла підтвердити інформацію про його смерть.

"Я офіційно ці дані не отримувала", – сказала вона в розмові з РБК.

Відому журналістськими розслідуваннями Політковську застрелили в під'їзді свого будинку в жовтні 2006 року. Мотивом злочину слідство РФ вважає невдоволення її журналістською роботою, однак замовників вбивства не знайшли.

Довічні терміни за виконання і організацію злочину отримали Рустам Махмудов і Лом-Алі Гайтукаєв.

Їхні спільники Ібрагім Махмудов, Джабраїл Махмудов (брати Рустама) і колишній міліціонер Сергій Хаджікурбанов отримали 12, 14 і 20 років колонії суворого режиму.

Колишнього співробітника міліції Дмитра Павлюченкова, який організував стеження за журналісткою, засудили до 11 років ув'язнення.

Теми: Росія
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