Помер засуджений за організацію вбивства Політковської – РосЗМІ

Помер Лом-Алі Гайтукаєв, довічно засуджений за організацію вбивства журналістки "Новой газеты" Анни Політковської.



Про це повідомляє у вівторок РИА Новости, посилаючись на інформоване джерело.



"Гайтукаев помер у колонії", – сказав співрозмовник агентства, пояснивши, що чоловік страждав низкою хвороб.



Інформацію підтвердила РБК керівник прес-служби УФСІН РФ по Вологодській області Катерина Автушко.



"Так, це дійсно так. У нього було важке хронічне захворювання. Довгий час він проходив лікування, бо був хворий", – пояснила Автушко.



Адвокат Гайтукаєва Тетяна Окушко не змогла підтвердити інформацію про його смерть.



"Я офіційно ці дані не отримувала", – сказала вона в розмові з РБК.



Відому журналістськими розслідуваннями Політковську застрелили в під'їзді свого будинку в жовтні 2006 року. Мотивом злочину слідство РФ вважає невдоволення її журналістською роботою, однак замовників вбивства не знайшли.



Довічні терміни за виконання і організацію злочину отримали Рустам Махмудов і Лом-Алі Гайтукаєв.



Їхні спільники Ібрагім Махмудов, Джабраїл Махмудов (брати Рустама) і колишній міліціонер Сергій Хаджікурбанов отримали 12, 14 і 20 років колонії суворого режиму.



Колишнього співробітника міліції Дмитра Павлюченкова, який організував стеження за журналісткою, засудили до 11 років ув'язнення.