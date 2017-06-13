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Умер осужденный за организацию убийства Политковской – РосСМИ

Вторник, 13 июня 2017, 12:57

Умер Лом-Али Гайтукаев, пожизненно осужденный за организацию убийства журналистки "Новой газеты" Анны Политковской.

Об этом сообщает во вторник РИА Новости, ссылаясь на информированный источник.

"Гайтукаев скончался в колонии", – сказал собеседник агентства, пояснив, что мужчина страдал рядом болезней.

Информацию подтвердила РБК руководитель пресс-службы УФСИН РФ по Вологодской области Екатерина Автушко.

"Да, это действительно так. У него было тяжелое хроническое заболевание. Долгое время он проходил лечение, так как был болен", – пояснила Автушко.

Адвокат Гайтукаева Татьяна Окушко не смогла подтвердить информацию о его смерти.

"Я официально данные эти не получала", – сказала она в разговоре с РБК.

Известную журналистскими расследованиями Политковскую застрелили в подъезде своего дома в октябре 2006 года. Мотивом преступления следствие РФ считает недовольство ее журналистской работой, однако заказчиков убийства не нашли.

Пожизненные сроки за исполнение и организацию преступления получили Рустам Махмудов и Лом-Али Гайтукаев.

Их сообщники Ибрагим Махмудов, Джабраил Махмудов (братья Рустама) и бывший милиционер Сергей Хаджикурбанов получили 12, 14 и 20 лет колонии строгого режима.

Бывшего сотрудника милиции Дмитрия Павлюченкова, организовавшего слежку за журналисткой, приговорили к 11 годам заключения.

Темы: Росcия
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