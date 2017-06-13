Справу організатора викрадення колишнього ФСБшника передали в суд

Столична прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо екс-депутата Харківської облради Володимира Росохи, який на замовлення російських спецслужб організував викрадення колишнього офіцера ФСБ Іллі Богданова.

Про це інформує 13 червня прес-служба прокуратури Києва.

Зазначається, що прокуратура міста Києва завершила досудове розслідування у резонансному провадженні.

Окрім екс-депутата, на лаві підсудних опинилися двоє співучасників злочину, яких було викрито під час спроби незаконно переправити Іллю Богданова на територію Російської Федерації.

Повідомляється, що досудове слідство встановило, що викрадення колишнього кадрового офіцера ФСБ, який у 2014 році перейшов на бік України та воював у складі добровольчого батальйону на Донбасі, було виконано на замовлення органів ГРУ та ФСБ Російської Федерації екс-депутатом Харківської обласної ради, завербованим російськими спецслужбами 2 роки тому.

У листопаді 2016 року, отримавши інформацію про підготовку викрадення, слідчі прокуратури міста Києва спільно Департаментом внутрішньої безпеки Національної поліції України провели інсценування злочину.

Екс-депутат, який під чужим ім’ям прибув до столиці, щоб пересвідчитися у тому, що замовлення виконано, був затриманий на місці події.

Ще двох співучасників, громадян України, яких російська сторона залучила до незаконного переправлення Іллі Богданова через українсько-російський кордон, затримали за кілька днів на території Харківської області у ході спільної спецоперації, до якої окрім столичної прокуратури, ДВБ Нацполіції України, була залучені оперативники та спецпризначенці СБУ.

Дії екс-депутата кваліфіковано за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини), ч. 4 ст. 358 (використання підробленого документу) КК України. Його спільників – за ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) КК України.

Українська правда