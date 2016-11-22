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Викрадення колишнього ФСБшника: екс-депутата Харківщини взяли під варту

Вівторок, 22 листопада 2016, 15:50

У справі викрадення й вивезення з України до Росії екс-працівника ФСБ Іллі Богданова Голосіївський райсуд столиці ухвалив узяти екс-депутата Харківської облради під варту на 60 діб.

Двом його спільникам суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою та цілодобового домашнього арешту, повідомляє прокуратура Києва.

Дії екс-депутата Харківської облради, ім’я якого не називають, кваліфіковано за ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) КК України.

Двом співучасникам злочину, які мали таємно перевезти Богданова через українсько-російський кордон, інкримінують ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) КК України.

На теперішній час досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Встановлюються причетність інших осіб до вчинення вказаних злочинів.

"Учасників злочинної групи, очолюваної екс-депутатом Харківської облради, було затримано за результатами спільної спецоперації столичної прокуратури, ДВБ Нацполіції України та СБУ", – зазначає столична прокуратура.

Раніше повідомлялося, що СБУ затримала колишнього депутата Харківської обласної ради Володимира Росоху за підозрою в організації спроби викрадення й убивства Богданова –екс-співробітника ФСБ РФ, який перейшов на сторону України в 2014 році.

Сам Богданов в інтерв'ю "Дождю" називав замовником свого викрадення в Україні Росоху, якого нібито завербували в Бєлгороді російські спецслужби.

Як відомо, Богданов був кадровим офіцером ФСБ, який у 2014 році перейшов на сторону України, брав участь у бойових діях на Донбасі як боєць "Правого сектора", зокрема, провів у диспетчерській вежі Донецького аеропорту близько місяця.

Богданов отримав громадянство України.

Про його зникнення стало відомо 14 листопада.

18 листопада глава СБУ Василь Грицак заявив, що українські правоохоронці запобігли вбивству Богданова злочинним угрупованням, керованим з Росії.

За його словами, Богданова викрали в Києві і переправили до Харкова. За задумом російських кураторів, його мали вбити, а труп переправити до Росії.

Після порятунку Богданов повідомив, що збирається працювати в прес-центрі СБУ.

Теми: ФСБХарківська областьсудпрокуратура
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